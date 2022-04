Schweizer Bank Credit Suisse räumt in Greensill-Affäre Pflichtverletzungen ein

Die Schweizer Großbank muss sich gegenüber Kunden für den Milliardenverlust im Greensill-Debakel rechtfertigen. Anleger müssen vermutlich noch Jahre auf ihr Geld warten.

Credit Suisse hatte im März 2021 die Liquidation von vier Lieferketten-Finanzierungsfonds eingeleitet, die in von Greensill gekauften und verbrieften Forderungen investierten. (Foto: dpa) Credit Suisse

Zürich Erstmals seit der Abwicklung der mit Greensill betriebenen Lieferkettenfonds im März 2021 hat die Credit Suisse Details zu dem milliardenschweren Anlegerdebakel bekannt gegeben. In einer Antwort auf Fragen der Ethos-Stiftung und weiterer Kunden der Lieferkettenfonds, die das Geldhaus am Montag veröffentlicht hat, räumt das Geldhaus Versäumnisse und Pflichtverletzungen von Managern ein.

Demnach befanden sich die vier Fonds mit einem Gesamtvolumen von rund 10 Milliarden Dollar schon ein Jahr vor dem Zusammenbruch kurz vor der Schließung. In der Coronakrise hatten Investoren im großen Stil Kapital abgezogen. Die vom Fintech Greensill gekauften und verbrieften Forderungen, in die die Fonds investiert hatten, erwiesen sich jedoch als illiquide. Erst eine Notinvestition von Softbank über 1,5 Milliarden Dollar verhinderte den Zusammenbruch der Fonds in der Coronakrise.