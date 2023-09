Bafin Julia Wiens wird Deutschlands oberste Versicherungsaufseherin

Die 53-jährige Baloise-Vorständin wird Nachfolgerin von Frank Grund. Bafin-Chef Mark Branson betont gleich, worauf ihr Fokus liegen soll.

Die studierte Mathematikerin begann ihre Karriere 1994 beim Lebensversicherer Securitas Gilde. (Foto: Baloise) Julia Wiens

Frankfurt Baloise-Vorständin Julia Wiens wird ab Januar 2024 oberste Versicherungsaufseherin bei der Finanzaufsicht Bafin. Die 53-Jährige tritt die Nachfolge von Frank Grund an, der nach acht Jahren an der Spitze der Versicherungsaufsicht Ende September in den Ruhestand geht. Das gab die Bafin am Mittwoch bekannt und bestätigte damit entsprechende Medienberichte.

Mit dem Start von Wiens wird es bei der Bafin erstmals genauso viele Exekutivdirektorinnen wie Exekutivdirektoren geben. Bis dahin übernimmt Axel Oster, Abteilungsleiter in der Versicherungsaufsicht, die kommissarische Leitung des Geschäftsbereichs Versicherungs- und Pensionsaufsicht.

Wiens gilt als erfahrene Versicherungsexpertin. Sie kommt vom Versicherer Baloise in Deutschland, ehemals bekannt unter dem Namen Basler Versicherung. Bislang war sie dort für die beiden Vorstandsressorts Lebensversicherung sowie Finanzen und Kapitalanlagen verantwortlich. Zuvor hatte sie seit 2009 diverse Führungsrollen bei dem Versicherer inne, zum Beispiel im Aktuariat und in der Risikosteuerung.