Hauptversammlung „Wie konnte man so danebenlangen?“ – Aktionäre kritisieren die Allianz scharf

München Für die Allianz war es eine ungewohnt ungemütliche Veranstaltung: Auf der Hauptversammlung am Mittwoch, die auch in diesem Jahr virtuell stattfand, machten die Aktionäre ihrem Ärger über das US-Hedgefonds-Debakel Luft.

„Alles wäre wunderbar, toll, super, wenn es nicht die Probleme in den USA gäbe. Wie konnte man so danebenlangen?“, fragte Daniela Bergdolt von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) in ihrer eingespielten Videobotschaft. Sie vermutet erhebliche Mängel in der Kontrolle durch Vorstand und Aufsichtsrat.

Es geht um fehlgeschlagene Strategien der Tochter Allianz Global Investors (AGI) mit hochspekulativen Structured Alpha Fonds. Gut zwei Dutzend Pensionsfonds und andere große Investoren in den USA hatten die Allianz auf gut sechs Milliarden Dollar verklagt.

Sie hatte ihnen die Hedgefonds im Volumen von 15 Milliarden Dollar als vermeintlich sichere Anlage verkauft. Zu Beginn der Coronakrise verloren die Anleger aber einen Großteil ihres Einsatzes, als die Aktienmärkte in die Knie gingen. Sie warfen der Allianz vor, angesichts der zeitweiligen Panik an den Märkten von ihrer Investmentstrategie abgewichen zu sein.

Die Aufarbeitung kostet viel Geld. Mitte Februar dieses Jahres hatte der Münchener Konzern bereits eine Rückstellung in Höhe von 3,7 Milliarden Euro gebildet. Dadurch reduzierte sich der Überschuss für das abgelaufene Jahr um 2,8 Milliarden Euro. Dass es dabei nicht bleiben könnte, wiederholte Konzernchef Oliver Bäte in seiner Rede an die Aktionäre. Aus Sicht der Allianz sei mit zusätzlichen Belastungen zu rechnen, bevor die Verfahren mit Klägern und Behörden abgeschlossen werden können.

Vorständin Renate Wagner wurde konkreter: Nach ihren Worten wurde im Februar eine Einigung mit Investoren erzielt, wofür etwa 3,5 Milliarden Dollar an Entschädigungen gezahlt wurden. In den Wochen danach wurde zudem rund eine weitere Milliarde Dollar an Kläger geleistet. Allerdings sind damit noch immer Klagen von Investoren offen.

Bäte verwies erneut auf die strikten Verschwiegenheitsvorgaben der US-Behörden. Abweichend von seinem Redetext kündigte er aber an, dass die Allianz das Thema in Kürze abschließen wolle. Er setze auf eine „zügige und abschließende Einigung“ zu den Klagen und Ermittlungen wegen der Structured Alpha-Fonds, danach sollten alle rechtlichen und finanziellen Fragen geklärt sein. Anschließend wolle der Versicherer Details zu dem teuren Debakel preisgeben.

Vor allem auch die Großinvestoren der Allianz drängen auf eine schnelle Klärung. Zumal längst nicht klar ist, welche Dimensionen mögliche Entschädigungs- und Strafzahlungen noch annehmen können. „Sollte sich der Verdacht der Marktmanipulation bei AGI bewahrheiten, dürfte es für Allianz noch wesentlich teurer werden, die Structured-Alpha-Angelegenheit aus der Welt zu schaffen“, befürchtete Janne Werning in seiner Videobotschaft.

Der Fondsmanager von Union Investment ging damit auf ein Gerücht ein, das seit Sommer 2020 schon unter Volatilitätsexperten kreist und erstmals im Branchendienst Institutional Investor öffentlich wurde: Demnach könnte ein Marktteilnehmer während der massiven Kursverluste zu Beginn der Coronakrise im März 2020 versucht haben, den Volatilitätsindex VIX zu manipulieren.

Ein Indiz dafür soll ein Ausschlag zu Beginn des Handels am 18. März 2020 gewesen sein, der von den Indexständen der Tage davor und danach deutlich abwich. Bekannt ist jedoch weder, wie es dazu kam, noch, wer dafür verantwortlich ist. Die US-Börsenaufsicht SEC und das amerikanische Justizministerium ermitteln seither.

Aufsichtsrat lässt sich von Kanzlei beraten

Im Aufsichtsrat der Allianz haben die Probleme rund um die fehlgeschlagenen Hedgefondsstrategien in den USA seit dem vergangenen Jahr oberste Priorität. Zusätzlich wurde eine Arbeitsgruppe des Prüfungsausschusses eingerichtet, die sich ausschließlich mit dem Structured-Alpha-Prozess befasst. Die Arbeitsgruppe wird von der internationalen Anwaltskanzlei Gibson Dunn beraten.

Laut Aufsichtsratschef Michael Diekmann fielen dafür im vergangenen Jahr etwa 610.000 Euro an Honoraren an, in diesem Jahr waren es bisher rund 750.000 Euro. „Ich möchte aber klarstellen, dass uns zum aktuellen Zeitpunkt keinerlei Hinweise auf Pflichtverletzungen durch aktive oder frühere Mitglieder des Vorstands vorliegen.“

Auch in eigener Sache äußerte sich Diekmann, dessen Vertrag als Aufseher um weitere vier Jahre zur Abstimmung stand. Er werde am 23. Dezember 2025 71 Jahre alt, womit er bis zum Ablauf seiner Mandatszeit zur Hauptversammlung 2026 die Regelaltersgrenze der Allianz um fünf Monate überschreite. Der Aufsichtsrat habe diese Überschreitung der Regelaltersgrenze als innerhalb der Toleranzgrenze betrachtet. „Dieser Bitte komme ich gern nach, um bei der personellen Neuaufstellung des Aufsichtsrats die nötige Kontinuität herzustellen“, sagte Diekmann.

Damit kommt es zu zwei wesentlichen Veränderungen im Kontrollgremium der Allianz. Zum einen soll in den nächsten Jahren zunehmend das System des so genannten „Staggered Board“ zur Anwendung kommen. Demnach sollen die Verträge der einzelnen Mitglieder zu unterschiedlichen Zeitpunkten enden. Aus diesem Grund stimmten die Anleger am Mittwoch bereits über Laufzeiten von zwei, drei und vier Jahren für die Aufsichtsräte ab.

Zum anderen scheiden mit Jim Hagemann Snabe und Godfrey Hayward zwei Mitglieder aus dem zwölfköpfigen Gremium aus.

Der ehemalige SAP-Chef Snabe hatte im Februar seinen Rückzug mit der Aktionärskritik am sogenannten Overboarding begründet, also einer großen Anzahl an Aufsichtsmandaten. Ihm folgt Rashmy Chatterjee, Vorstandschefin des britischen Cyberspezialisten Istari Global. Sie soll künftig den Technologieausschuss leiten. Der Brite Godfrey Hayward ist hingegen Opfer des Brexits. Auf Arbeitnehmerseite sind nur Kandidaten aus der EU zugelassen. Er muss seinen Platz deshalb für Primiano di Paolo von Allianz Italien räumen.

Kritik gab es von Aktionärsseite an der Wahl von Friedrich Eichiner. Hendrik Schmidt von der Fondsgesellschaft DWS machte dem ehemaligen BMW-Finanzchef den Vorwurf, er habe zu viele Mandate, da dieser noch beim schwäbischen Automatisierungsspezialisten Festo und im Prüfungsausschuss von Infineon tätig ist. Aufsichtsratschef Diekmann verwies hingegen darauf, dass nicht alle Großinvestoren bei Eichiner eine Ämterhäufung sehen.

Verlängerung von Vorstandsverträgen

Zur Nachfolge im Vorstand hatte der Aufsichtsrat zuletzt richtungsweisende Entscheidungen gefällt. Der Vertrag von Personalchefin Renate Wagner, die seit Anfang 2020 dem Vorstand angehört, wurde um fünf Jahre verlängert. Deutschlandchef Klaus-Peter Röhler erhielt eine Verlängerung um vier Jahre bis zum Erreichen der Altersgrenze.

Eine Neuigkeit gab es am Mittwoch auch im operativen Geschäft. Mit dem südafrikanischen Versicherer Sanlam gründet die Allianz ein Gemeinschaftsunternehmen für insgesamt 29 afrikanische Staaten, nachdem zuvor monatelang über die Transaktion verhandelt worden ist.

Dabei sollte Namibia später hinzukommen. Südafrika sei in der Vereinbarung nicht dabei, hieß es in der gemeinsamen Meldung. Das Gemeinschaftsunternehmen habe einen Firmenwert von umgerechnet rund zwei Milliarden Euro. Damit entstehe der größte Versicherer in Afrika, in den meisten Ländern sei man unter den Top drei der Versicherer.

Ähnliche Chancen erwartet Allianz-Chef Bäte künftig in Asien und den USA. Wachstum könne dort sowohl organisch als auch durch Zukäufe entstehen. Chancen sieht er beispielsweise im wachsenden Geschäft mit Elektrofahrzeugen sowie in der Krankenversicherung. Daneben sollen die beiden Konzernbereiche Lebensversicherung und Asset Management stärker zusammenwachsen.

