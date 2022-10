Rückversicherer Münchener Rück und Hannover Rück planen Kapitalanlage-Joint Venture

Die größten deutschen Rückversicherer wollen bei der Kapitalanlage teilweise zusammenarbeiten. In den Fokus nehmen sie alternative Assetklassen.

Gemeinsam könnten die Rückversicherer größere Beteiligungen eingehen als allein. (Foto: Reuters) Munich Re

München Die beiden größten deutschen Rückversicherer wollen in der Kapitalanlage in Teilbereichen gemeinsame Sache machen. Die Münchener Rück und die Hannover Rück haben beim Bundeskartellamt ein Gemeinschaftsunternehmen angemeldet, wie aus einer Veröffentlichung der Behörde hervorgeht.

Es gehe um die Gründung eines „Joint Venture, um im Bereich der Kapitalanlagen selektiv Investitionen in alternative Assetklassen zu verfolgen“, erklärten Sprecher beider Rückversicherer am Mittwoch gleichlautend auf Anfrage. „Es soll auch dazu dienen, die Diversifikation in einem gemeinsamen Portfolio zu verbessern.“ Näher wollten sie sich nicht äußern.

Unter alternativen Assetklassen werden Engagements außerhalb der öffentlichen Kapitalmärkte verstanden, etwa Beteiligungen an großen Infrastruktur-Projekten, an Private-Equity-Fonds oder in Immobilien. Gemeinsam könnten die Rückversicherer dabei größere Beteiligungen eingehen als allein.

Mehr: EZB vor neuem Balanceakt – Ökonomen erwarten kräftige Zinserhöhung

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen