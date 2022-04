+++ EZB-Newsblog +++ EZB hält sich Zinsanhebung in diesem Jahr offen – Lagarde warnt vor Folgen von Energieembargo gegen Russland

Lagarde: Die Situation in den USA ist ganz anders als in Europa, was die Arbeitslosigkeit, die Löhne und andere Faktoren betrifft. Der Euro-Raum ist außerdem wesentlich stärker durch den Krieg in der Ukraine betroffen. Die Situation lässt sich nicht vergleichen. Das würde aus ihrer Sicht bedeuten Äpfel mit Orangen zu vergleichen.