Bankenkrise Nach Credit-Suisse-Übernahme: Notenbanken wollen in gemeinsamer Aktion Dollar-Versorgung verbessern

Die großen Notenbanken greifen angesichts der jüngsten Bankenturbulenzen ein, um die Versorgung der Finanzwirtschaft mit dem Dollar zu verbessern. An der koordinierten Aktion sind die Europäische Zentralbank (EZB) sowie die Notenbanken der USA, Japans, Großbritanniens, der Schweiz und Kanadas beteiligt, wie sie am späten Sonntagabend mitteilten.

Dabei würden die bestehenden Abkommen zum Dollar-Devisentausch genutzt, um die Liquiditätsversorgung zu stärken, wie die US-Notenbank Fed erklärte. Die Zentralbanken vereinbarten, die Geschäfte mit siebentägiger Laufzeit statt wöchentlich nun täglich abzuhalten. Damit soll schon an diesem Montag begonnen werden. Die täglichen Operationen sollen bis mindestens Ende April andauern.

Das Netzwerk der Swap-Linien zwischen diesen Notenbanken sei ein wichtiges System, das als Liquiditätsabsicherung diene, so die EZB. Dieses stehe zum Abbau von Spannungen an den globalen Finanzmärkten bereit. Es trage dazu bei, die Folgen solcher Anspannungen auf die Kreditversorgung der Haushalte und der Unternehmen sowohl im Inland als auch im Ausland abzumildern.

Die überraschende Ankündigung kam kurz nachdem die Übernahme der Credit Suisse durch die UBS bekannt wurde. EZB-Chefin Christine Lagarde betonte am Sonntag: „Die Bankenbranche im Euro-Raum ist resilient und hat starke Kapital- und Liquiditätspositionen.“ Die EZB habe alle nötigen Instrumente, um „das Finanzsystem der Euro-Zone bei Bedarf mit Liquidität zu versorgen.“

Analysten reagieren skeptisch

Analysten reagierten am Sonntag zunächst mit Sorge auf diese Initiative. „Wenn Notenbanken sich mit Aktionen beeilen, um sicherzustellen, dass alles in Ordnung ist, dann sind die Dinge eigentlich nicht in Ordnung“, gab Jeroen Blokland vom Analysehaus True Insights zu bedenken. Er riet dazu, weiter vorsichtig zu sein, bei Investments in riskante Assetklassen wie Aktien.

Kapitalmarktexperte Mohamed El-Erian geht davon aus, dass künftig nicht nur die Ansteckungsrisiken für das globale Finanzsystem im Fokus stehen, sondern auch mögliche Übersprungeffekte auf die Realwirtschaft. Die Turbulenzen aus dem Bankensystem seien auch ein Risiko für die US-Wirtschaft, „die sich bislang sehr robust gezeigt hat“, sagte El-Erian der Nachrichtenagentur Bloomberg. Die Notenbanken wollten mit ihrer gemeinsamen Aktion „die Gefahr minimieren, dass durch die Bankenkrise auch die Märkte nicht mehr vernünftig funktionieren und es zu wirtschaftlichen Rückschlägen kommt.“

Nach der Pleite der Silicon Valley Bank (SVB) und der New Yorker Signature Bank sind in den USA vor allem die kleineren Banken in den Fokus gerückt. Kunden haben Gelder in Milliardenhöhe abgezogen und bei Großbanken wie JP Morgan Chase und der Bank of America geparkt. Die großen Wall-Street-Häuser sind strenger reguliert und könnten besser positioniert sein, um Probleme abzufedern.

Doch die kleineren Institute vergeben rund 30 bis 40 Prozent der Kredite in den USA, wie aus einer Analyse von Torsten Slok, Chefökonom der Private-Equity-Firma Apollo hervor geht. Damit spielen sie eine zentrale Rolle dabei, Haushalte und Unternehmen mit Krediten zu versorgen. Slok geht jedoch davon aus, dass die Banken nun vorsichtiger bei der Kreditvergabe werden. Sie müssen sich auch auf neue Regulierungen einstellen. Das alles werde ihr Geschäft künftig deutlich schwieriger machen.

Am Mittwoch steht der Zinsentscheid der Fed an. Derzeit wird an der Wall Street heftig darüber diskutiert, ob die Bankenkrisen in den USA und der Schweiz Fed-Chef Jerome Powell dazu zwingen werden, eine Zinspause einzulegen. Blokland geht derzeit nicht mehr davon aus, dass die Fed die Zinsen anheben wird.

