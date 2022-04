 Bundesbank: Ingrid Herden wird Sprecherin von Joachim Nagel

Die neue Kommunikationschefin folgt im Oktober auf Michael Best. Sie bringt langjährige Erfahrung als Journalistin und in der Öffentlichkeitsarbeit mit.

Der Bundesbank-Chef folgte auf Jens Weidmann. (Foto: Reuters) Joachim Nagel

Frankfurt Am 1. Oktober löst Ingrid Herden Michael Best als Zentralbereichsleiterin Kommunikation und Sprecherin des Bundesbank-Präsidenten Joachim Nagel ab. Das teilte die Notenbank am Montagnachmittag mit.

Die 61-jährige Sozialwissenschaftlerin hat in ihrer Zeit als Wirtschaftsjournalistin für den Kölner Stadt-Anzeiger, Capital, die Wirtschaftswoche, die Zeit und Cicero gearbeitet. Danach war sie Sprecherin des nordrhein-westfälischen Finanzministeriums, der Landeshauptstadt Düsseldorf und zuletzt des SPD-Parteivorstands.

Michael Best leitet den Zentralbereich Kommunikation der Bundesbank seit Oktober 2011. Davor hat er als Wirtschaftsjournalist für die ARD gearbeitet. Joachim Nagel ist seit Anfang 2022 Präsident der Bundesbank, als Nachfolger von Jens Weidmann, der vorzeitig zurückgetreten war. Nagel war davor Mitglied des Managements der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) in Basel.

