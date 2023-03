EZB live EZB-Präsidentin Lagarde erklärt die erneute Zinsanhebung

Ein Journalist des Finanznachrichtendienstes Bloomberg fragt Lagarde nach einem Ausblick auf weitere EZB-Zinsentscheidungen in den kommenden Monaten. In der Vergangenheit hat Lagarde in ihren Pressekonferenzen Signale zu anstehenden Entscheidungen gegeben.



Die EZB-Präsidentin verweist auf eine bevorstehende Auswertung der Datenlage: „Das hohe Maß an Unsicherheit unterstreicht die Bedeutung eines datenabhängigen Ansatzes für die Leitzinsentscheidungen des EZB-Rats.“