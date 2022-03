Geldpolitik Bank of England erhöht Leitzins trotz Ukraine-Kriegs

Für die britische Notenbank hat der Kampf gegen die Inflation die höchste Priorität. Doch sie warnt vor steigenden wirtschaftlichen Risiken.

Die britische Notenbank hat zum dritten Mal seit Dezember den Leitzins erhöht. (Foto: REUTERS) Bank of England

London Trotz der wirtschaftlichen Unsicherheit aufgrund des Ukrainekriegs setzt die Bank of England ihre Zinserhöhungen fort. Am Donnerstag hob sie den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte auf 0,75 Prozent an. Es war schon der dritte Zinsschritt seit Dezember.

Die britischen Zentralbanker halten den Kampf gegen die Inflation weiterhin für ihre oberste Priorität. Die Teuerungsrate lag im Januar bei 5,5 Prozent – deutlich über dem Langfristziel von zwei Prozent.

Die Bank of England hatte bisher einen Höhepunkt von 7,25 Prozent im April erwartet. Nun teilte sie mit, dass die Inflation im kommenden Monat auf acht Prozent steigen könnte – und in der zweiten Jahreshälfte noch einige Prozentpunkte höher.