Geldpolitik EZB-Rat Visco sieht Zinsgipfel näher kommen – IWF rät zu weiteren Erhöhungen

Ignazio Visco geht davon aus, dass die EZB den Leitzins bald nicht mehr anheben wird. Der IWF empfiehlt hingegen, Zinserhöhungen nicht zu früh auszusetzen.

Laut dem Notenbankchef Italiens rückt der Zinsgipfel immer näher. (Foto: Reuters) Ignazio Visco

Rom Die Europäische Zentralbank (EZB) kommt aus Sicht von Italiens Notenbankchef, Ignazio Visco, auf ihrem Straffungskurs dem Zinsgipfel immer näher. Die EZB sei inzwischen „nicht sehr weit“ vom Zinshöhepunkt entfernt, sagte das EZB-Ratsmitglied am Donnerstag dem italienischen Nachrichtensender Sky TG24. Es sei definitiv der Fall, dass bis Jahresende der Gipfel erreicht werde. Visco gilt als Vertreter einer eher lockeren Ausrichtung der Geldpolitik. Der 73-Jährige scheidet Ende Oktober aus der Banca d'Italia aus. Sein Nachfolger an der Spitze der italienischen Notenbank soll dann EZB-Direktor Fabio Panetta werden.

Die EZB hatte Mitte Juni die Schlüsselzinsen im Kampf gegen die Inflation bereits das achte Mal in Folge erhöht. Mit dem jüngsten Schritt um 0,25 Prozentpunkte liegt der Einlagensatz, der an den Finanzmärkten aktuell der richtungsweisende Zins ist, mittlerweile bei 3,5 Prozent. EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat für die nächste Zinssitzung in zwei Wochen in Frankfurt bereits den nächsten Schritt nach oben signalisiert.

Der Internationale Währungsfonds hingegen empfiehlt, nicht zu früh mit Zinserhöhungen aufzuhören, wie aus einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht der Finanzorganisation hervorgeht. Die 20 führenden Industrie- und Schwellenländer (G20), deren Finanzminister sich Anfang kommender Woche in Indien treffen, müssten dafür sorgen, die Spaltung zwischen armen und reicheren Staaten abzumildern. Bei der Inflation scheine das Schlimmste überstanden zu sein, schrieb IWF-Chefin Kristalina Georgiewa in einem Blog. Allerdings lägen die Teuerungsraten noch deutlich über den jeweiligen Zielen der Notenbanken. Erfahrungen der Vergangenheit lehrten, ein zu früher Kurswechsel in der Geldpolitik könne die erreichten Erfolge schnell wieder zunichtemachen. Die Notenbanken müssten daher auf ihrem Zinserhöhungskurs bleiben, bis die Inflation länger im Zielbereich liege. In der Euro-Zone sind dies zwei Prozent. Die Finanzpolitik müsse wieder Puffer aufbauen für künftige Krisen.