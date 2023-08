 Verbraucherpreise: Inflationsrate in Deutschland sinkt weiter

Der Anstieg der Verbraucherpreise hat im August weiter nachgelassen, wenn auch weniger stark als erwartet. Die Daten gelten als wichtiger Faktor für die künftige Geldpolitik.

Die EZB strebt eine Inflation von 2,0 Prozent an. (Foto: dpa) Inflation in Deutschland

Frankfurt, Düsseldorf Die Inflationsrate ist im August weiter gesunken. Die Verbraucherpreise stiegen im Vergleich zum Vorjahresmonat nur noch um 6,1 Prozent. Das gab das Statistische Bundesamt am Mittwoch auf Basis einer vorläufigen Schätzung bekannt.

Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten im Vorfeld mit einem Rückgang auf 6,0 Prozent gerechnet. Im Juli waren die Verbraucherpreise noch um 6,2 Prozent gestiegen, nach 6,4 Prozent im Juni.

Am Vormittag hatten die Inflationszahlen aus den Bundesländern für Aufsehen gesorgt: Hier stieg die Teuerungsrate in vier der sechs für die Berechnung maßgeblichen Länder an, in den anderen beiden sank sie.

„Weiterhin ist noch zu viel Druck im Inflationskessel“, sagte Ökonom Bastian Hepperle vom Bankhaus Hauck Aufhäuser Lampe gegenüber Reuters. „Der flotte Rückgang bei den Produzenten- und Einfuhrpreisen stimmt aber zuversichtlich, dass der Inflationsschub in den kommenden Monaten weiter abnimmt.“