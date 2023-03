Wohnungskonzern LEG Immobilien streicht die Dividende und tauscht Finanzchefin aus – Aktie gibt nachbörslich nach

Der Düsseldorfer Wohnimmobilienkonzern wertet wegen der Trendwende am Immobilienmarkt im zweiten Halbjahr 2022 seinen Immobilienbestand um vier Prozent ab.

Die Hauptversammlung tagt am 17. Mai. (Foto: picture alliance / imageBROKER) LEG Immobilien

Düsseldorf Der Düsseldorfer Wohnungskonzern LEG Immobilien will für das abgelaufene Jahr seinen Aktionären überraschend gar keine Dividende zahlen. Angesichts hoher Zinsen und der anhaltenden Unsicherheit über die Bewertung des Immobilienbestands sollen die Gelder zur Stärkung der Bilanz statt zur Zahlung einer Dividende verwendet werden, teilte der MDax-Konzern am Mittwoch nach Börsenschluss vorab mit. Am Donnerstag präsentiert das Unternehmen seine vollständigen Jahreszahlen für 2022.

LEG verkündete außerdem, dass die bisherige Finanzchefin Susanne Schröter-Crossan das Unternehmen im „besten gegenseitigen Einvernehmen“ verlassen werde, sie haben sich „aus familiären Gründen für eine Rückkehr nach London entschieden“. Den Posten übernimmt zum ersten April Kathrin Köhling, zuletzt Geschäftsführerin im operativen Geschäft, unter anderem für die Steuerung aller LEG-Niederlassungen verantwortlich.

