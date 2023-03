Wohnungskonzern LEG Immobilien streicht seinen Aktionären die Dividende

Die Hauptversammlung des Wohnungskonzerns soll eine Aussetzung der Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2022 beschließen. Die Gelder zur Stärkung der LEG-Bilanz verwendet werden.

Die Hauptversammlung tagt am 17. Mai. (Foto: picture alliance / imageBROKER) LEG Immobilien

Frankfurt Der Düsseldorfer Wohnungskonzern LEG Immobilien will für das abgelaufene Jahr seinen Aktionären keine Dividende zahlen. Der Hauptversammlung am 17. Mai solle eine Aussetzung der Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2022 vorgeschlagen werden, teilte der MDax-Konzern am Mittwoch nach Börsenschluss mit. Darauf hätten sich Vorstand und Aufsichtsrat verständigt.

Angesichts hoher Zinsen und der anhaltenden Unsicherheit über die Bewertung des Immobilienbestands sollen die Gelder zur Stärkung der Bilanz statt zur Zahlung einer Dividende verwendet werden.

Bisher betrug die Ausschüttungsquote 70 Prozent des operativen Gewinns (FFO I). Dieser lag 2022 bei 482 Millionen Euro und damit im oberen Bereich der im November reduzierten Spanne von 475 bis 485 Millionen Euro.

Wie bereits im November mitgeteilt, will sich LEG Immobilien künftig an einer anderen Kennzahl messen lassen und orientiert sich am AFFO. 2022 lag der AFFO bei 108,8 Millionen Euro.

