Nach der Entscheidung über die MDax-Rückkehr stufte Citi die Aktie hoch. Am 19. Juni kehrt das Biotech-Unternehmen in den MDax der 50 größten Nebenwerte zurück.

Die Biotech-Firma war im Mai außerplanmäßig aus den Indizes abgestiegen, weil das Unternehmen nach einem Cyberangriff seinen Geschäftsbericht nicht pünktlich veröffentlichen konnte. (Foto: dpa) Evotec

Frankfurt Die Aktien von Evotec stiegen am Donnerstag in der Spitze um mehr als zehn Prozent, auf den höchsten Stand seit September 2022. Die Analysten der Citigroup haben die Aktien auf „Buy“ von „Neutral“ gesetzt und das Kursziel auf 31,60 Euro angehoben.

Der Hintergrund: Am 19. Juni kehrt das Biotech-Unternehmen in den MDax der 50 größten Nebenwerte zurück. Das hatte die Deutsche Börse am Montag mitgeteilt. Evotec soll dort den Netzwerk-Spezialisten Adtran ersetzen.

Der Wiederaufstieg der Biotech-Firma war für Experten schon länger eine ausgemachte Sache. Denn Evotec war im Mai außerplanmäßig aus den Indizes abgestiegen, weil das Unternehmen nach einem Cyberangriff seinen Geschäftsbericht nicht pünktlich veröffentlichen konnte.

