Chart des Tages Kurssprung bei Delivery Hero in der Spitze um mehr als zehn Prozent

Frankfurt Delivery Hero hat am Mittwoch mit seinen Quartalszahlen an der Börse überzeugt. Die Aktie des Essenslieferdienstes stieg in der Spitze um mehr als zehn Prozent und war damit der größte Gewinner im Nebenwerteindex MDax.

Der Brutto-Warenwert (GMV) sei im abgelaufenen Quartal um acht Prozent gestiegen, teilte Delivery Hero mit. Dies war etwa viermal so stark wie zum Jahresauftakt und deutlicher als von Analysten erwartet.

Für das Gesamtjahr stellte die Mutter von „Foodpanda“ einen Anstieg des Konzernumsatzes von etwa 15 statt zehn Prozent in Aussicht. In den vergangenen Monaten hatte er rund 16 Prozent zugelegt.

Gleichzeitig erreichte das Unternehmen operativ die Gewinnschwelle. Die operative Marge lag bei plus 0,2 Prozent. „Es freut mich sehr, dass wir uns aufgrund der Fortschritte seit Jahresbeginn unseren Profitabilitätszielen im zweiten Quartal weiter annähern konnten“, sagte Finanzchef Emmanuel Thomassin.

