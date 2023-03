 Chart des Tages: Kurssprung bei SMA Solar

Die Aktie des Solartechnikkonzerns gewinnt in der Spitze 23,6 Prozent. Die Geschäftsführung hat am späten Mittwochabend ein ambitioniertes Jahresziel verkündet.

Im ersten Quartal erwartet das Unternehmen einen Umsatz von 340 bis 350 Millionen Euro, hieß es, nach 221 Millionen im Vorjahreszeitraum. (Foto: dpa) SMA Solar

Düsseldorf Die Aktie des Solartechnikkonzerns SMA Solar führte am Donnerstag mit großem Abstand den SDax an. Die Papiere gewannen in der Spitze mehr als 23 Prozent. Am späten Donnerstagnachmittag kosteten die Anteilscheine 97 Euro, fast elf Euro mehr als zum Börsenschluss am Vortag.

Am späten Mittwochabend hatte die Geschäftsführung ein ambitioniertes Jahresziel verkündet. Im ersten Quartal erwarte sie einen Umsatz von 340 bis 350 Millionen Euro, hieß es, nach 221 Millionen im Vorjahreszeitraum. Ausschlaggebend für die hohen Umsätze seien eine verbesserte Lieferfähigkeit, eine gestiegene Auslastung der Produktion sowie saisonal geringere Kosten.

Im weiteren Verlauf des Geschäftsjahrs will der Hersteller von Wechselrichtern und Solarsystemtechnik verstärkt investieren, um vom Boom um grüne Energien zu profitieren. Daher könne man die Profitabilität des ersten Quartals nicht halten. Die Anleger ließen sich davon vorerst nicht beirren.

