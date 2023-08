Seit Russlands Angriffskrieg in der Ukraine schwanken die Preise für Düngemittel. Der Kalipreis könnte seinen Tiefpunkt gefunden haben. Zeit für den Einstieg?

Trotz der Bedeutung von Düngemitteln investieren relativ wenig Privatanleger in die entsprechenden Aktien. (Foto: imago images / Westend61) Dünger auf dem Acker

Köln Durch den Einsatz von Dünger wachsen Kulturpflanzen effizienter und sichern die Ernährung der Weltbevölkerung. Weltweit gibt es lediglich zehn größere Produzenten der Mineralstoffe, die in Düngemitteln verwendet werden. Zu den Stoffen gehören Stickstoff, Kalium und Phosphor.

Trotz der Bedeutung dieser Produkte investieren relativ wenig Privatanleger in die entsprechenden Aktien. Das liegt zum Teil daran, dass die Preise an den Agrar- und Energiemärkten stark schwanken, was auf die Kurse der Hersteller durchschlägt.

Einige Titel sind für mutige Anleger aber gerade deshalb interessant. Denn Experten haben Gründe dafür ausgemacht, weshalb die Preise der Rohstoffe schon bald deutlich steigen werden – und mit ihnen der Wert der wichtigsten Förderfirmen. Im Folgenden erklärt das Handelsblatt, was Anleger beachten müssen und wo weiterhin die Risiken liegen.

