Puma-Hauptversammlung 2023 Wie viel Dividende zahlt Puma?

Puma hat die Hauptversammlung 2023 abgehalten. Wir beantworten Ihnen alle wichtigen Fragen zur Puma-Hauptversammlung 2023.

Wann war die Puma-Hauptversammlung 2023?

Die Hauptversammlung des Sportartikelherstellers Puma fand am 24. Mai 2023 statt.

Wie hoch ist die Puma-Dividende 2023?

Für das Geschäftsjahr 2022 haben die Aktionäre eine Dividende in Höhe von 0,82 Euro pro Aktie beschlossen.

Wie hoch war die Puma-Dividende 2022?

Für das Geschäftsjahr 2021 haben die Puma-Aktionäre eine Dividende von 0,72 Euro je dividendenberechtigter Stückaktie beschlossen.

Wann wird die Puma-Dividende 2023 ausgezahlt?

Die Dividende wird am dritten Bankarbeitstag nach der Hauptversammlung fällig. Sie muss demnach am 30. Mai 2023 an die Depotbanken ausgezahlt werden. Im Dividendenkalender finden Sie alle Termine der Unternehmen im Dax, MDax und SDax.

Wann notiert die Puma-Aktie „ex dividende“?

Am ersten Geschäftstag nach der Hauptversammlung notiert die Aktie „ex dividende“ – der Kurs der Aktie reduziert sich um den Wert der Dividende. Hier geht es zum aktuellen Kurs der Puma-Aktie.

Wann musste ich 2023 Puma-Aktien gekauft haben, damit ich eine Dividende erhalte?

Um für das Geschäftsjahr 2022 Puma-Dividende zu erhalten, mussten die Aktien spätestens am Tag der Hauptversammlung, also am 24. Mai 2023, im Depot liegen.

Hintergründe zu Puma

Im ersten Quartal 2023 verzeichnete der Sportartikelhersteller einen Umsatzwachstum von 14 Prozent auf knapp 2,2 Milliarden Euro. „Durch unser geografisch sehr breit aufgestelltes Geschäft konnten wir den Umsatzrückgang in Nordamerika durch das starke Wachstum in anderen Regionen mehr als ausgleichen“, sagte der neue CEO Arne Freundt bei Vorlage der Quartalszahlen. Er trat Anfang des Jahres die Nachfolge des langjährigen Puma-Chefs Björn Gulden an, der zu Adidas wechselte.

Vor allem in den USA will der Konzern seinen Marktanteil steigern. Nach Einschätzung Freundts fehle es der Marke dort noch an Stärke, zudem habe man die Ware aufgrund hoher Lagerbestände teils rabattiert verkaufen müssen. 2024 wolle man auch in Nordamerika wieder wachsen, erklärte der Konzernchef.

