Wacker-Chemie-Hauptversammlung Wie viel Dividende bringt die Wacker-Chemie-Aktie 2023?

Wacker Chemie hält im Mai die Hauptversammlung 2023 ab. Wir beantworten Ihnen alle wichtigen Fragen zur Wacker-Chemie-HV und zur Dividende.

Wann ist die Wacker-Chemie-Hauptversammlung 2023?

Die Hauptversammlung von Wacker-Chemie wird am 17. Mai 2023 abgehalten.

Wie hoch ist die Wacker-Chemie-Dividende 2023?

Für das Geschäftsjahr 2022 soll eine Rekorddividende in Höhe von 12,00 Euro je Aktie ausgeschüttet werden.

Wie hoch war die Wacker-Chemie-Dividende 2022?

Die Dividende 2022 für das Geschäftsjahr 2021 betrug 8,00 Euro je Aktie.

Wann zahlt Wacker Chemie die Dividende 2023?

Die Dividende wird am dritten Bankarbeitstag nach der Hauptversammlung fällig. Daher dürfte die Dividende am 23. Mai 2023 an die Depotbanken ausgezahlt werden. Im Dividendenkalender finden Sie alle entsprechenden Termine von Unternehmen im Dax, MDax und SDax.

Wann notiert die Wacker-Chemie-Aktie „ex dividende“?

Am ersten Geschäftstag nach der Hauptversammlung notiert die Aktie „ex dividende“ – der Kurs der Aktie reduziert sich um den Wert der Dividende. Hier geht es zum aktuellen Kurs der Wacker-Chemie-Aktie.

Bis wann muss ich 2023 Wacker-Chemie-Aktien gekauft haben, damit ich Dividende erhalte?

Um für das Geschäftsjahr 2022 Wacker-Chemie-Dividende zu erhalten, müssen die Aktien spätestens am Tag der Hauptversammlung 2023, also am 17. Mai 2023, im Depot liegen.

Mehr zu Wacker-Chemie

Noch im März dieses Jahres befand sich die Wacker-Aktie auf Gipfelkurs – obwohl der Konzern offenkundig mit einem herausfordernden Umfeld mit deutlichen Einbußen im Jahr 2023 rechnet. Dabei setzt das Unternehmen auf margenstarken Spezialprodukte, was sich in der Bilanz des Chemie-Konzerns niederschlägt. So stieg der Nettogewinn 2022 um 55 Prozent auf 1,28 Milliarden Euro. „Mit 8,2 Milliarden Euro Umsatz und einem EBITDA in Höhe von 2,1 Milliarden Euro war es das mit Abstand erfolgreichste Jahr in der Geschichte des Unternehmens“, erklärte Wacker-Chemie. Davon sollen die Aktionäre anteilig mit einer um 50 Prozent auf zwölf Euro je Aktie erhöhten Dividende profitieren.

