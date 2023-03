Cyberwährung US-Regulierer reicht Klage gegen Binance und Gründer CZ ein

Die Derivate-Aufsicht CFTC wirft der weltgrößten Kryptobörse vor, Regeln zum Handel von Derivaten gebrochen zu haben. Die Kryptopreise fallen.

Zuletzt zogen Anleger Milliarden von Zhaos Krypto-Plattform ab. (Foto: Reuters) Binance-Gründer Changpeng Zhao

New York Schon lange machen US-Regulierer Druck auf die Kryptobörse Binance. Die Derivate-Aufsicht CFTC prescht nun mit einer Klage vor. Obwohl die weltgrößte Kryptobörse „öffentlich angegeben hat, Kunden aus den USA zu sperren oder deren Zugang einzuschränken, hat Binance phasenweise seine US-Präsenz ausgebaut“, heißt es in der am Montag veröffentlichten Klageschrift.

Dabei gehe es um den Handel mit Futures, Swaps und anderen Derivaten auf Kryptwährungen wie Bitcoin und Ether und Litecoin. Binance habe es dabei versäumt, sich bei der CFTC zu registrieren.

Die Klage wendet sich gegen Binance sowie CEO Changpeng Zhao, der in der Branche „CZ“ genannt wird, und andere Top-Manager. Die Kurse am Kryptomarkt gaben daraufhin nach. Der Bitcoin verlor gut ein Prozent und rutschte unter die Marke von 27.000 Dollar. Ether verlor 1,5 Prozent und kostete gut 1700 Dollar.

Im Zuge der Bankenkrise in den USA hatten digitale Währungen zuletzt wieder deutlich an Schwung gewonnen.

