 Industriemetall: Wirtschaftsdaten aus China drücken Kupferpreis

Frankfurt Neue enttäuschende Konjunkturdaten aus China haben am Donnerstag für fallende Kupferpreise gesorgt. Das Industriemetall verlor an der Londoner Metallbörse (LME) zeitweise 1,1 Prozent auf 8380 Dollar je Tonne und steuert somit auf seinen ersten monatlichen Rückgang seit drei Monaten zu. Kupfer-Futures wurden an der New Yorker Rohstoffbörse Comex zwischenzeitlich für 3,794 US-Dollar gehandelt und notierten somit fast ein Prozent schwächer als am Vortag.

China ist weltweit der größte Nachfrager von Kupfer, daher reagiert der Preis des Industriemetalls stark auf Wirtschaftsdaten des Landes – und die stimmten zuletzt wenig optimistisch.

Die Produktionstätigkeit in China sank im August den fünften Monat infolge und auch das nicht verarbeitende Gewerbe verlor weiter an Schwung. Das zeigten die am Donnerstag veröffentlichten offiziellen Einkaufsmanagerindizes (PMI). Der PMI für das verarbeitende Gewerbe im August lag bei 49,7. Erst Indexwerte über 50 signalisieren eine positive Geschäftsentwicklung der Industriebetriebe im Vergleich zum Vormonat.

