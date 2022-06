Neues Sanktionspaket Warum die G7 den Import von russischem Gold verbieten wollen

Ein Verbot von Goldexporten soll Russlands Wirtschaft schädigen. Eine Ausdehnung auf weitere Edelmetalle träfe allerdings auch die deutsche Autoindustrie hart.

Bereits Anfang März hatte der Branchenverband London Bullion Market Association (LBMA) die sechs großen russischen Goldraffinerien von der Liste der vertrauenswürdigen Lieferanten gestrichen. (Foto: imago/ITAR-TASS) Russische Goldbarren

Zürich Die G7-Staaten wollen bei ihrem Gipfel in Bayern nach Angaben von US-Präsident Joe Biden ein Importverbot für russisches Gold verkünden. Damit würden Russland Dutzende Milliarden Dollar an Einnahmen wegbrechen, die das wichtige Exportgut Russland einbringt, teilte Biden am Sonntag auf Twitter mit. Wegen des von Kremlchef Wladimir Putin angeordneten russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine haben die G7-Staaten harte Sanktionen gegen Moskau verhängt.

Biden schrieb: „Die Vereinigten Staaten haben Putin beispiellose Kosten auferlegt, um ihm die Einnahmen zu entziehen, die er zur Finanzierung seines Krieges gegen die Ukraine benötigt.“

Künftig seien weitere Schritte zu erwarten, „die den Druck auf Putin und Russland kontinuierlich erhöhen sollen“, führte ein US-Regierungsvertreter weiter aus. „Ich denke, dass die kollektiven Anstrengungen der G7 in Bezug auf Sanktionen, Exportkontrollen und andere Maßnahmen gegen Russland eine dramatische Wirkung auf die russische Wirtschaft haben.“

