Die ETF-Silberbestände sind in den vergangenen zwölf Monaten stark gesunken. Bei Privatanlegern, die in echte Barren und Münzen investieren, ist das Edelmetall weiter beliebt.

Während physische Investments in Silber im vergangenen Jahr beliebt waren, ließ das Interesse der institutionellen Investoren hingegen nach. (Foto: dpa) Silberbarren sind nicht überall gefragt

Frankfurt Institutionelle Investoren zeigen derzeit nur begrenztes Interesse an Silber: Die physisch hinterlegten ETF-Silberbestände sind in den vergangenen zwölf Monaten um knapp 16 Prozent gesunken, von 880.991.935 Feinunzen Anfang Juni 2022 auf 744.333.803 Feinunzen am Mittwoch. Die Bestände gelten aufgrund ihres hohen Volumens als Trendbarometer für den Silberpreis.

Der ist im gleichen Zeitraum zwar um rund elf Prozent gestiegen, doch den vergangenen Monat beendete das Edelmetall 6,7 Prozent im Minus. „Anleger, die sich steigende Kurse erhofft hatten, müssen weiterhin Geduld aufbringen“, schreibt Stabilitas-Geschäftsführer und Edelmetallexperte Martin Siegel in einem Marktkommentar.

