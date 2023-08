Der Dax hat die Woche mit einem neuen Rekordhoch begonnen. Quartalszahlen von Covestro, Daimler Truck und Pfizer stehen heute im Fokus.

Frankfurt, Düsseldorf Der deutsche Leitindex hat die neue Handelswoche mit einem erneuten Rekordhoch begonnen. Am Montag erreichte der Dax mit 16.528 Punkten einen neuen Höchststand. Im weiteren Handelsverlauf verlor der Aktienindex allerdings wieder etwas und notierte zum Handelsschluss bei 16.446 Punkten, ein leichtes Minus von 0,1 Prozent.

Trotz des leichten Rückgangs dürfte die Rally des Dax weitergehen. Experten gehen sogar davon aus, dass der Index bis September die 17.000-Punkte-Marke knacken könnte. Vorbörslich notiert der Leitindex am Dienstag auf außerbörslichen Handelsplattformen kaum verändert bei 16.455 Punkten.

Impulse für den Aktienmarkt können heute zahlreiche Unternehmen geben, die ihre neusten Geschäftszahlen vorlegen. Die Bücher öffnen unter anderem der Kunststoffhersteller Covestro, die DHL Group sowie Pfizer, Caterpillar und Uber.

Der verstaatlichte Energiekonzern Uniper stellt zudem seine neue Strategie vor. Uniper muss fehlende russische Gaslieferungen teuer am Markt einkaufen und war so im vergangenen Jahr in finanzielle Not geraten.

