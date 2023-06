Die gelungene Abstimmung des US-Repräsentantenhauses zum Schulden-Deal lässt die Anleger aufatmen. Nach den Daten zur deutschen Inflation schauen sie auf die Preisentwicklung in der Euro-Zone.

Frankfurt, Düsseldorf Der Kompromiss im US-Schuldenstreit hat in der Nacht das Repräsentantenhaus passiert. Die wichtige Abstimmung könnte Europas Börsen am Donnerstag Auftrieb geben. Die asiatischen Aktienmärkte notieren bereits leicht im Plus, was auch an überraschenden Daten aus China liegt: Der Caixin-Einkaufsmanagerindex zeigt einen Anstieg der Produktion im verarbeitenden Gewerbe für Mai.

Noch am Mittwoch hatten schwache Konjunkturdaten aus China die Stimmung getrübt und dem Dax weitere Verluste eingebrockt. Der deutsche Leitindex notierte zu Handelsschluss 1,6 Prozent tiefer bei 15.662 Punkten. Am Donnerstagmorgen liegt der Dax vorbörslich auf außerbörslichen Handelsplattformen deutlich im Plus bei rund 15.735 Zählern.

