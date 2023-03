Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich trotz zahlreicher Belastungsfaktoren erstaunlich robust. Das könnte so bleiben, falls wichtige Konjunkturdaten heute nicht negativ ausfallen.

Düsseldorf Die Zinsen steigen, aber der Aktienmarkt bleibt entgegen bisheriger Börsenweisheiten im Aufwärtstrend. Der deutsche Leitindex Dax schloss am Donnerstag mit einem Plus von einem Zähler bei 15.633 Punkten. Das Kursbarometer ist nur knapp vier Prozent vom Rekordhoch von 16.290 Zählern entfernt – erstaunlich angesichts des Ukrainekriegs und den inflationären Weiterungen. Am frühen Freitagmorgen fällt der Dax um rund 1,3 Prozent und liegt vorbörslich bei 15.433 Punkten.

Die Investoren dürften aufmerksam auf das Verhalten der Notenbanken und marktbewegende Konjunkturdaten schauen. So stehen am Freitag detaillierte Angaben zur Inflation in Deutschland an, außerdem am Nachmittag die Arbeitsmarktdaten aus den USA. Diese dürften Spekulationen über mögliche Reaktionen, sprich Leitzinserhöhungen der US-Notenbank Fed anheizen.

Auf Unternehmensseite stechen die Zahlen des Nutzwagenherstellers Daimler Truck hervor, eine typische konjunkturabhängige Aktie.

1 – Handel in den USA

