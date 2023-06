Anlegerinnen und Anleger hielten sich vor den Zinsentscheidungen zuletzt zurück. Auch am Montag dürften nur wenige Termine Impulse liefern.

Düsseldorf Der deutsche Leitindex dürfte hoffnungsvoll in die neue Handelswoche starten: Auf außerbörslichen Handelsplattformen notiert der Dax am Montagmorgen bei etwa 16.000 Punkten.

Am Freitag hatten sich die Anlegerinnen und Anleger noch zurückgehalten. Am Ende des Tages lag der Dax bei 15.950 Punkten 0,3 Prozent im Minus und blieb damit knapp unter der psychologisch wichtigen Marke von 16.000 Punkten.

Auch an der Wall Street blieben Anlegerinnen und Anleger am Freitag angesichts der anstehenden Zinsentscheidungen vorsichtig: Die wichtigsten Indizes legten nur leicht zu.

Am Montag stehen nur wenige Termine im Kalender: Die Terminverhandlungen zwischen der Deutschen Bahn und der Eisenbahnergewerkschaft EVG sollen fortgesetzt werden und in Hamburg beginnt der erste Zivilprozess gegen Biontech wegen mutmaßlicher Impfschäden. Außerdem will die Schweizer UBS die Übernahme der angeschlagenen Credit Suisse abschließen.

1 – Handel in den USA

