I n Deutschland und in den USA werden wichtige Inflationsdaten erwartet. Diese legen den Grundstein für zentrale Zinsentscheidungen in dieser Woche.

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt dürfte es in diesen Tagen zu einer Richtungsentscheidung kommen. Denn es stehen gleich mehrere wichtige Termine an. So entscheiden mit der US-Notenbank Fed, der Europäischen Zentralbank (EZB) und den Notenbanken in Japan und China vier bedeutende Zentralbanken über den nächsten Zinsschritt.

Die vergangenen acht Wochen hatte sich der deutsche Leitindex Dax in einer Seitwärtsspanne bewegt. Am Montag ging er mit einem leichten Plus von 0,9 Prozent bei 16.098 Punkten aus dem Handel. Auf außerbörslichen Handelsplattformen notiert der Dax am Dienstagmorgen vor dem Handelsstart ebenfalls im Plus.

In den USA werden am Dienstag die Inflationszahlen vorgestellt. Ökonomen erwarten zwar, dass die Teuerung im Mai zurückgegangen ist, aber immer noch über dem Zielwert von zwei Prozent liegt. Die Fed hatte zuletzt eine mögliche Zinspause signalisiert. Zunächst will sie aber deutliche Fortschritte bei der Bekämpfung der Inflation sehen.

