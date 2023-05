Anleger blicken am Montag auf die Quartalszahlen deutscher Konzerne. Außerdem könnten deutsche und europäische Konjunkturdaten die Märkte bewegen.

Düsseldorf, Frankfurt Der deutsche Leitindex Dax steckt seit mehreren Wochen in einer Seitwärtsbewegung fest. Auch in der vergangenen Woche lagen zwischen Start- und Schlusskurs nur etwa 50 Punkte.

Zwischenzeitliche Verluste grenzte der Leitindex gegen Ende der Woche ein. Am Freitag gewann der Dax etwa 0,5 Prozent und ging bei 15.914 Punkten aus dem Handel. Auf außerbörslichen Plattformen liegt der Dax am Montagfrüh vorbörslich leicht im Plus.

>> Lesen Sie auch: Die derzeitige Ruhe am Aktienmarkt ist trügerisch

Die vergangene Woche war eine Berichtswoche: Viele börsennotierte Unternehmen legten ihre Quartalszahlen vor. Insgesamt sind diese besser als erwartet ausgefallen, dennoch entbrannte an den Märkten keine Euphorie. Am heutigen Montag öffnen unter anderem der Batteriehersteller Varta und der Energietechnik-Konzern Siemens Energy ihre Bücher.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen