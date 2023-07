Vorbörslich hält der Dax fast unverändert die 16.000-Punkte-Marke. Unternehmenszahlen aus den USA könnten dem sommerlichen Handel Impulse liefern.

Frankfurt, Düsseldorf Der Dax hat es zur Wochenmitte eher ruhig angehen lassen. Der Dax schloss am Mittwoch 0,1 Prozent niedriger bei 16.108 Punkten. Damit bleibt der deutsche Leitindex aber deutlich über der psychologisch wichtigen Marke von 16.000 Punkten – und im Kalender stehen am Donnerstag wieder mehrere potenzielle Handelsimpulse.

Die Vorgaben aus den USA sind moderat. Die wichtigsten Indizes legten am Mittwoch leicht zu. In Asien stehen die wichtigsten Börsen kurz vor Handelsschluss im Minus. Der Dax notiert am Donnerstag vorbörslich auf außerbörslichen Handelsplattformen ebenfalls etwas tiefer, aber immer noch deutlich über der 16.000-Punkte-Marke.

Wichtige Daten kommen vor allem zur US-Konjunktur. Im Kalender stehen die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, Daten zum produzierenden Gewerbe und dem Immobilienmarkt. Zusammen betrachtet lassen die Daten Rückschlüsse auf die Entwicklung der US-Wirtschaft zu.

