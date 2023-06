Der deutsche Leitindex hat zu Wochenbeginn seine Rekordjagd vorerst beendet. Aufschluss über die weitere Entwicklung könnten Konjunkturdaten und die EZB liefern.

Düsseldorf Nach seiner Rekordjagd in der vergangenen Woche haben Dax-Anleger am Montag einen Rücksetzer hinnehmen müssen. Der deutsche Leitindex sank am Montag um ein Prozent auf 16.201 Punkte. Am Dienstagmorgen lag der Dax auf außerbörslichen Plattformen vor Handelsstart nahezu unverändert bei 16.200 Punkten.

Am heutigen Handelstag steht unter anderem der Erzeugerpreisindex in Deutschland für Mai auf dem Programm. Außerdem spricht Andrea Enria, Aufsichtsratsmitglied der Europäischen Zentralbank (EZB), in Frankfurt. Seine Rede könnte Hinweise auf Änderungen in der Geldpolitik enthalten.

In den USA ist die Prognose zu den Baugenehmigungen im Mai für Anleger von besonderem Interesse. Des Weiteren lädt der Chemiekonzern Bayer in New York zu einem Innovationsgipfel seiner Pflanzensparte. Die Börse in New York blieb aufgrund eines Feiertages am Montag geschlossen.





1 – Märkte in Asien

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen