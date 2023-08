Der Leitzinsentscheid in China wird auch die deutsche Börse beschäftigen. Denn die dortige Wirtschaftslage ist für deutsche Firmen elementar. Zudem schauen Anleger bereits nach Jackson Hole.

Frankfurt, Düsseldorf Schafft der Dax zum Wochenauftakt die Rückkehr in die Gewinnzone? Den Freitagshandel hatte der deutsche Leitindex nach starken Verlusten noch relativ glimpflich 0,7 Prozent tiefer bei 15.574 Punkten beendet. Doch am Montag stehen nur wenige Termine im Kalender, die für Auftrieb sorgen könnten.

Vorgaben aus den USA gibt es am Montagmorgen naturgemäß nicht, dafür aber aus Asien: Die chinesische Zentralbank hat angesichts der schwachen Konjunktur an den geldpolitischen Stellschrauben gedreht. Wie erwartet senkten die Währungshüter am Montag den einjährigen Leitzins, ließen den fünfjährigen aber überraschend unverändert. Auf außerbörslichen Plattformen sorgt das im frühen Handel vorbörslich für ein knappes Plus.

Immerhin gilt die wichtigste Sorge der Märkte weiterhin China. In der Volksrepublik kriseln die Immobilienentwickler genauso wie im Rest der Welt, das Wachstum schwächelt.

