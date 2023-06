Die Konsolidierung des deutschen Leitindexes weitet sich aus. Am Donnerstag schauen Anleger auf geldpolitische Neuigkeiten aus Großbritannien und der Schweiz.

Düsseldorf Der deutsche Leitindex hat in einer bisher schwachen Woche am Mittwoch weiter nachgegeben. Zum Handelsschluss notierte der Dax bei 16.023 Punkten und damit 0,6 Prozent unter dem Vortagesschluss. Auf außerbörslichen Plattformen liegt das Frankfurter Börsenbarometer am Donnerstagmorgen vorbörslich weiterhin im Minus.

Nach dem großen Verfallstermin am vergangenen Freitag steht der bisherige Wochenverlauf beim Dax im Zeichen einer kleinen, bislang gesunden Verschnaufpause. Der kurzfristige Ausflug auf ein neues Rekordhoch von 16.427 Punkten mit anschließendem Rücksetzer zeigt aber auch, wie schwer der Bereich rund um die ehemaligen Jahreshochs zu überwinden ist.

Bereits vier Mal wurde seit Ende 2021 die Marke rund um 16.300 Zähler erfolglos getestet. In allen Fällen lag der Kurs am Folgetag wieder unter dieser Marke, der Aufwärtstrend war also nicht nachhaltig.

