Anlegerinnen und Anleger haben Sorge, eine Aktienrally zu verpassen. Am Dienstag stehen unter anderem Konjunkturdaten im Fokus.

Frankfurt, Düsseldorf Mit einem kleinen Minus von 0,3 Prozent ging der Dax am Montag bei 16.223 Punkten aus dem Handel. Am Freitag hatte der deutsche Leitindex mit 16.331 Zählern noch ein neues Rekordhoch erreicht. An der Börse wächst derzeit bei vielen Anlegerinnen und Anlegern die Sorge, eine Aktienrally zu verpassen – das könnte den Dax auch in dieser Woche stützen. Am Dienstag notiert er vorbörslich auf außerbörslichen Handelsplattformen nahezu unverändert.

Heute stehen unter anderem Konjunkturdaten im Fokus: Zunächst wird der Einkaufsmanagerindex für die Industrie und den Dienstleistungssektor in Deutschland im Mai veröffentlicht, dann folgen die Daten für die Euro-Zone.

Außerdem publiziert die US-Regierung am Nachmittag deutscher Zeit die Baugenehmigungen in den USA im April. Die Zahlen gelten als Frühindikator für die Baubeginne und den US-Wohnungsmarkt. Auf Unternehmensseite stehen zahlreiche Hauptversammlungen an.

1 – Handel in den USA

