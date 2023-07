Dem Dax steht eine ereignisreiche Woche voller wichtiger Konjunkturdaten bevor. Nach der Wahl in Spanien schauen Anleger außerdem auf die Kurse der Staatsanleihen.

Frankfurt, Düsseldorf Nach einer vergleichsweise ruhigen Woche mit einer Handelsspanne von rund 250 Punkten stehen Anlegern in den kommenden Tagen wichtige Ereignisse bevor: Mit den Leitzinsentscheidungen in den USA und der Euro-Zone sind zwei Top-Ereignisse auf der Agenda. Und die haben das Potenzial, die Börsen kräftig in die eine oder andere Richtung zu schicken.

Zum Start in die neue Woche notiert der Dax vorbörslich auf außerbörslichen Handelsplattformen leicht im Minus. Zunächst könnten neue Werte zu den Einkaufsmanagerindizes (PMI) aus verschiedenen Ländern heute die Börsen bewegen, die als Indikator für eine mögliche Rezession gelten. Spanien veröffentlicht zudem Zahlen zur Entwicklung der Produzentenpreise. Der Blick richtet sich außerdem auf die Ergebnisse der Neuwahlen in Spanien. Diese könnten den Anleihenmarkt beeinflussen.

Aus Unternehmenssicht sind unter anderem die Ryanair-Zahlen zum ersten Quartal interessant. Die Billigfluggesellschaft fährt seit dem Ende der Corona-Pandemie einen aggressiven Wachstumskurs.

1 – Märkte in den USA

