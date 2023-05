Nach dem neuen Rekordhoch verteidigt der Dax inmitten eines schwierigen Marktumfeldes die 16.000-Punkte-Marke. Konjunkturdaten und Fed-Protokolle könnten Impulse geben.

Frankfurt, Düsseldorf Das Jahr 2023 ist bislang ein gutes für den deutschen Aktienmarkt: Seit Beginn des Jahres hat der Leitindex Dax um etwa 15 Prozent zugelegt. Am vergangenen Freitag erzielte der Dax sogar ein neues Rekordhoch – bei 16.331 Punkten. Dabei trotzt das Börsenbarometer immer wieder diversen Belastungsfaktoren.

Am gestrigen Dienstag stand erneut die USA im Fokus: Der Streit über eine Erhöhung der Schuldengrenze in den USA hält weiter an. Präsident Joe Biden benötigt für sein Vorhaben die Zustimmung des Repräsentantenhauses, in dem die Republikaner die Mehrheit halten. Kommt es zu keiner Einigung zwischen den Parteien droht im Juni ein Zahlungsausfall des Bundes.

In einem insgesamt schwachen Marktumfeld verlor der Dax am Dienstag etwa 0,4 Prozent und notierte zum Handelsschluss bei 16.153 Punkten. Am Mittwoch wird der Dax vorbörslich auf außerbörslichen Handelsplattformen mit einem Minus von etwa 0,4 Prozent gehandelt.

