Am Dienstag richten sich die Blicke von Anlegern auf das Geschäftsklima und die Quartalszahlen verschiedener Unternehmen. Auch die US-Konsumzahlen können die Märkte beeinflussen.

Düsseldorf Der deutsche Leitindex Dax musste am Montag leichte Verluste hinnehmen, konnte sich aber über der wichtigen Marke von 16.000 Punkten halten. Den Handelstag beendete der Dax bei 16.191 Punkten. Auch vorbörslich notiert der Dax auf außerbörslichen Handelsplattformen am Dienstagmorgen leicht im Minus. Die Märkte in den USA und in China konnten jedoch am Montag Gewinne verzeichnen.

Für Anleger kann am Dienstag das Ifo-Geschäftsklima von Interesse sein. Die Stimmung unter deutschen Unternehmen war im Juli laut der Umfrage des Ifo-Instituts deutlich eingetrübt. Die Zahlen dienen als Indikator für die Gesamtlage der deutschen Wirtschaft.

Zudem veröffentlichen deutsche wie US-amerikanische Unternehmen ihre Quartalszahlen. Unter anderem Hochtief, die Deutsche Börse, Microsoft, und Google-Mutterkonzern Alphabet könnten mit ihren Zahlen Einfluss auf die Märkte haben. Konsumzahlen aus den USA können zudem Aufschluss darüber bieten, wie wahrscheinlich weitere Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed sind.

1 – Märkte in den USA

