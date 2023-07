Die Sommerflaute könnte am deutschen Aktienmarkt bald ein Ende haben. Zinsentscheidungen und Quartalszahlen könnten Anleger am heutigen Mittwoch bewegen.

Düsseldorf Dem deutschen Aktienmarkt fehlt es derzeit an Impulsen. Seit dem 13. Juli wird der Dax in einer Spanne von etwa 250 Punkten gehandelt, aus der er auch am vergangenen Dienstag nicht ausbrechen konnte. Zum Handelsschluss lag das Börsenbarometer mit 0,1 Prozent minimal höher bei 16.212 Punkten. Auch auf außerbörslichen Handelsplattformen notierte der Dax am frühen Mittwochmorgen leicht im Plus.

Am heutigen Mittwoch könnte der Markt allerdings wieder etwas Fahrt aufnehmen: Die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed steht bevor. Anleger rechnen mit einer moderaten Erhöhung um 0,25 Prozentpunkte, auf die eine längere Zinspause der Notenbank folgen könnte. Die Europäische Zentralbank (EZB) entscheidet am Donnerstag erneut über die Zinshöhe im Euro-Raum. Auch hier gehen Anleger von einer erneuten Zinserhöhung um 0,25 Prozentpunkte aus.

