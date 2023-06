Die Ereignisse vom Wochenende könnten erneut größere Kursbewegungen an den Kapitalmärkten auslösen. Dabei ist die Marktstimmung derzeit ohnehin schlecht.

Düsseldorf Während der handelsfreien Zeit am Wochenende haben sich die Ereignisse in Russland überschlagen. Nach dem Putschversuch der russischen Söldnergruppe Wagner unter Führung von Jewgeni Prigoschin könnte es am Montag an den weltweiten Kapitalmärkten zu größeren Kursbewegungen kommen. Auch wenn der Aufstand vorerst beendet wurde.

Manche Marktexperten erwarteten eine Flucht in US-Staatsanleihen oder den Dollar. Auch an den Rohstoffmärkten könnte es turbulent werden. In Asien blieb der Schock jedoch aus. Die dortigen Märkte reagieren mit Kursgewinnen auf die Beruhigung in Russland.

Vorbörslich liegt der Dax auf außerbörslichen Plattformen am Montagmorgen im Plus. In einer ohnehin von Zins- und Rezessionssorgen geprägten Marktsituation hat der Leitindex eine schwache Woche hinter sich. Der Dax schloss am Freitag ein Prozent tiefer bei 15.829 Zählern. Das Mitte Juni erreichte Rekordhoch von 16.427 Punkten ist mittlerweile in weiter Ferne.

