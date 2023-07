Die Notenbanken bestimmen das Geschehen an den Märkten – und könnten den Dax aus seiner Ruhephase führen. Hinzu kommt die Fülle an Quartalsbilanzen.

Frankfurt Am deutschen Aktienmarkt steht ein spannender Handelstag bevor. Seit nunmehr zehn Tagen bewegt sich der deutsche Leitindex Dax in einer Handelsspanne von etwa 250 Punkten. Am Donnerstag könnte das Börsenbarometer diese Zone verlassen.

Die US-Notenbank Fed hat am Mittwochabend die Zinsen erneut angehoben. Am Donnerstagnachmittag steht die Zinssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) auf der Agenda. Eine Erhöhung um 25 Basispunkte gilt als beschlossen. Spannend wird jedoch sein, wie sich die Notenbank etwa zu den Perspektiven für die darauffolgende Sitzung äußert.

Hinzu kommt die große Fülle von Quartalsbilanzen. Etliche Unternehmen dies- und jenseits des Atlantiks öffnen ihre Bücher. In Deutschland präsentieren unter anderem die Autokonzerne Volkswagen und Mercedes neues Zahlenwerk. Nach Börsenschluss in den USA legt auch Intel Zahlen vor.

