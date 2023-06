Der Dax hat seine Verlustserie unterbrochen – doch die Stimmung ist weiter schlecht. Am Mittwoch stehen Konsumdaten aus Deutschland und ein Bankenstresstest in den USA im Fokus.

Düsseldorf, Frankfurt Anhaltende Sorgen um die globale Konjunktur haben die Anleger an den Aktienmärkten am Dienstag vorsichtig gestimmt. Der deutsche Leitindex Dax schloss moderate 0,2 Prozent höher bei 15.845 Punkten – und beendete damit seine seit sechs Handelstagen anhaltende Verlustserie. Seit Jahresbeginn hatte es nicht so viele Handelstage gegeben, an denen das Frankfurter Börsenbarometer nacheinander im Minus schloss.

Für gedämpfte Stimmung sorgte unter anderem die Rede der EZB-Chefin Christine Lagarde beim jährlichen geldpolitischen Forum in Portugal. Die Europäische Zentralbank (EZB) wird laut Lagarde angesichts der weiterhin hohen Inflation von ihrem Straffungskurs vorerst nicht abrücken. Es sei ebenfalls unwahrscheinlich, dass die Währungshüter in naher Zukunft mit absoluter Überzeugung erklären könnten, dass die Leitzinsen ihren Höchststand erreicht haben.

