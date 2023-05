Anleger blicken heute auf Zahlen zum Verbrauchervertrauen in Europa und den USA. Ebenso wie die Inflation in Spanien erlauben sie Rückschlüsse über die Wirtschaftslage im Euro-Raum.

Frankfurt, Düsseldorf Der deutsche Leitindex ist am Pfingstmontag eher verhalten in die Woche gestartet und schloss mit einem Minus von 0,2 Prozent bei 15.953 Punkten. Die Grundsatzeinigung im US-Schuldenstreit hatte sich am vergangenen Freitag bereits angedeutet und konnte am Montag nicht für positive Impulse sorgen.

Bremsend wirkte außerdem die Tatsache, dass am Montag aufgrund von Feiertagen die Börsen unter anderem in Großbritannien und den USA geschlossen blieben. Der deutsche Feiertagshandel verlief entsprechend impulsarm mit geringen Handelsumsätzen.

Verschiedene Indikatoren könnten heute darüber entscheiden, ob der Dax erneut den Sprung über die 16.000-Punkte-Marke schafft. Auf außerbörslichen Plattformen notiert der deutsche Leitindex ganz leicht im Plus.

