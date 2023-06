Am Dienstag gibt es einige Handelsimpulse. Die Aufmerksamkeit der Märkte wird wohl insbesondere eine Verhandlung vor dem EU-Gericht auf sich ziehen.

Düsseldorf Der Dax ist sich unsicher, ob er ein weiteres Rekordhoch in Angriff nehmen soll. Zum Wochenauftakt ging es für den deutschen Leitindex erstmal ein halbes Prozent unter den Schlusskurs vom Freitag und unter die Marke von 16.000 Punkten, der Dax verabschiedete sich letztlich mit 15.964 Punkten aus dem Frankfurter Börsenhandel.

Die Vorgaben aus den USA und Asien zeigen in unterschiedliche Richtungen am Dienstag. Während die Anleger in New York mit weiteren Käufen zögern, erfahren die wichtigsten asiatischen Börsen Auftrieb. Im frühen Handel notiert der Dax auf außerbörslichen Plattformen vorbörslich bei etwa 15.949 Punkten und damit leicht im Minus.

Handelsimpulse gibt es einige, außerhalb der Berichtssaison jedoch kaum von Unternehmensseite. Spannend werden die Börsenreaktionen auf Apple neue Datenbrille sein, die der Konzern in der Nacht vorstellten.

