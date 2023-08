Der Dax versucht sich nach den jüngsten Verlusten zu stabilisieren. Neue Quartalsbilanzen könnten zum Wochenauftakt erneut für Bewegung sorgen.

Frankfurt, Düsseldorf Mit Mühe hat der Dax am vergangenen Freitag den fünften Verlusttag in Folge vermieden: Der Leitindex beendete den Handelstag 0,4 Prozent im Plus bei 15.952 Punkten. Zum Auftakt der neuen Woche jedoch dürfte es wieder nach unten gehen. Vorbörslich liegt der Dax leicht im Minus und wird unter 15.900 Punkten erwartet.

Mehrere Unternehmen legen am Montag neue Quartalszahlen vor. Die besondere Aufmerksamkeit der Anleger gilt den schwachen Zahlen von Siemens Energy, die am Montagmorgen vorgelegt wurden.

Außerdem veröffentlicht das Statistische Bundesamt Zahlen zur Entwicklung der deutschen Industrieproduktion im Juni. Hinzu kommt eine Indikation über die Stimmung der Anleger, erhoben von der Beratungsfirma Sentix. Experten gaben bereits im Vorhinein für beide Kennzahlen pessimistische Prognosen ab.

1 – Märkte in den USA

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen