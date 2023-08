Nachdem der Dax am Montag nahezu unverändert war, sind für Dienstag neue Impulse zu erwarten. Die endgültigen deutschen Inflationszahlen könnten von besonderem Interesse sein.

Frankfurt, Düsseldorf Der Dax hat die Handelswoche nahezu unverändert begonnen. Am Montag beendete der deutsche Leitindex den Handel bei 15.951 Punkten, einen Punkt unter dem Handelsschluss vom Freitag. Am Dienstagmorgen scheinen die Anleger negativ gestimmt. Auf außerbörslichen Handelsplattformen notiert der Dax im 0,1 Prozent im Minus.

In der Nacht auf Dienstag hat die chinesische Zentralbank Zahlen zum Außenhandel veröffentlicht. Die Exporte fallen mit 14,5 Prozent Minus im Vergleich zu den Werten des Vorjahresmonats enttäuschend aus. Am Morgen werden zudem die endgültigen Inflationszahlen für den Juli in Deutschland veröffentlicht. Die Märkte haben zuletzt sensibel auf die Preisentwicklung reagiert.

Der Chemie- und Pharmakonzern Bayer legt am Dienstag seine Quartalszahlen vor. Zudem werden die Volkswagenmutter Porsche Holding und der Biotech-Konzern Qiagen ihre Zahlen vorlegen.

