Der Dax tendiert vor Handelsstart etwas niedriger. Feiertagsbedingt dürfte das Handelsvolumen geringer ausfallen als üblich.

Düsseldorf Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich ein ruhiger Handelstag ab. In mehreren Bundesländern ist am Donnerstag wegen Fronleichnam ein Feiertag. Vorbörslich notierte der Dax auf außerbörslichen Plattformen etwas schwächer bei 15.910 Zählern. Am Mittwoch hatte der deutsche Leitindex mit 15.961 Punkte in der Mitte seiner zweimonatigen Handelsspanne geschlossen.

Gegenüber dem Vortagesschluss stellt das ein Minus von 0,2 Prozent dar. Der Dax bewegt sich seit Freitag vergangener Woche in einer täglichen Handelsspanne von nur rund 100 Zählern.

Am Donnerstag stehen nur wenige handelsbewegende Termine an. In den USA werden die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten veröffentlicht, von denen sich Anleger Aufschluss über die weitere Geldpolitik der US-Notenbank Fed erhoffen.

1 – Börsenhandel in den USA

