Anleger erhoffen sich von der Rede des Fed-Chefs Powell vor dem Repräsentantenhaus Hinweise auf die künftige Geldpolitik. Außerdem legen gleich vier Unternehmen aus dem Dax Zahlen vor.

Düsseldorf Die Finanzmärkte warten gespannt auf Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell vor einem Ausschuss des mittlerweile republikanisch dominierten Repräsentantenhauses. Daraus könnten weitere Details abgeleitet werden, wie weit die Notenbank Fed auf dem Zinspfad noch gehen will – ohne einen Absturz der Wirtschaft zu riskieren.

Bereits am Dienstag verdarb Powell mit Aussagen vor einem Senats-Ausschuss Anlegern an den Aktienmärkten die Laune. Zum Schlussgong ging der Dax mit einem Minus von 0,6 Prozent bei 15.559 Zählern aus dem Handel. Zuvor hatte der deutsche Leitindex im Verlauf noch die wichtige Marke von 15.700 Punkten überschritten. Vorbörslich notiert der Dax am Mittwochmorgen im Minus.

