Der Dax fällt erneut unter 15.800 Punkte. Das könnte einige Anleger zum Einstieg animieren. Vorbörslich liegt der Index deshalb deutlich im Plus.

Frankfurt, Düsseldorf Die Stimmung am deutschen Aktienmarkt trübt sich ein. Die Nachricht einer 40-prozentigen Übergewinnsteuer für Banken, die bereits ab dem laufenden Jahr gelten soll, sorgte am Dienstag insbesondere bei Bankwerten für Verluste. Der Leitindex Dax gab 1,1 Prozent ab und fiel auf 15.774 Punkte.

Am Mittwoch könnte der Dax am Morgen zu seiner ersten Gegenbewegung ansetzen. Auf außerbörslichen Handelsplattformen wird der Index knapp 100 Punkte höher erwartet – trotz gedämpfter Vorgaben aus den USA und aus Asien.

Von konjunktureller Seite stehen kaum neue Daten an. In der Nacht wurden Inflationsdaten in China veröffentlicht: Die Verbraucherpreise haben im Juli im Jahresvergleich 0,3 Prozent nachgegeben.

Vielmehr dürften Anleger ihren Blick auf die Quartalszahlen von einigen Dax-Unternehmen richten. Neben dem Automobilzulieferer Continental legen unter anderem der Energiekonzern Eon sowie der weltweit größte Chemikalienhändler Brenntag Quartalszahlen vor.

1 – Märkte in den USA

