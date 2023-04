Börse Asien Börsen in Asien nach Ölpreis-Schock leicht fester

Die asiatischen Börsen zeigen sich bewegt durch die Kürzung der Ölförderziele. Gleichzeitig deckeln Inflationsängste die Gewinne.

Anleger greifen besonders bei Energietiteln zu. (Foto: Reuters) Börse Shanghai

Sydney, Peking, Tokio Die steigenden Ölpreise nach der überraschenden Kürzung der Förderziele des Ölkartells Opec+ haben Anleger in Asien umgetrieben. In Tokio zeigte sich der Nikkei-Index fester und stieg am Dienstag um 0,4 Prozent auf 28.287 Punkte. „Die Wall Street war über Nacht stark, angetrieben von Energieaktien, aber in Japan haben wir nicht das echte Äquivalent zu den US-Aktien, die von Ölpreisgewinnen profitieren würden“, sagte Shoichi Arisawa, Investment-Experte bei IwaiCosmo Securities.

Die Ölpreise zogen im asiatischen Handel weiter an, wenn auch mit deutlich gemäßigterem Tempo als zum Wochenstart. Die Sorte Brent aus der Nordsee und US-Leichtöl WTI verteuerten sich jeweils um rund ein halbes Prozent auf 85,44 beziehungsweise 80,93 Dollar pro Barrel.

