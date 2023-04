Börse Asien US-Daten schüren neue Rezessionsängste an den Märkten in Asien

Analysten sehen eine gestiegene Wahrscheinlichkeit für eine Rezession. Asiatische Anleger halten sich im frühen Handel zurück – die wichtigsten Indizes notieren im Minus.

Anleger sind am Mittwochmorgen in Verkaufslaune. (Foto: AP) Märkte Asien

Sydney, Peking, Tokio Anzeichen einer Verlangsamung des US-Arbeitsmarktes macht am Mittwoch die Anleger in Asien hinsichtlich der Wirtschaftsaussichten nervös. Die US-Industrie hat im Februar erneut ein Auftragsminus eingefahren. Auch die Jobmarktdaten für Februar zeigten einen überraschend starken Rückgang bei neu eröffneten Stellen.

„Die Wahrscheinlichkeit einer Rezession ist gestiegen“, sagte Jamie Dimon, Chef der größten US-Bank, JPMorgan, in einem Brief an die Aktionäre. Er warnte, dass die Vertrauensängste, die den Bankensektor erschüttert haben, noch nicht verschwunden sind. „Die aktuelle Krise ist noch nicht vorbei“, sagte er. „Und selbst wenn sie hinter uns liegt, wird sie noch jahrelang Auswirkungen haben.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,3 Prozent tiefer bei 27.922 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 1,5 Prozent und lag bei 1992 Punkten.

Der Handel in Asien wurde durch die Feiertage in Hongkong und China ausgedünnt.

